Secuestran diez plantas de marihuana y detienen a una mujer en nuestra ciudad

Un procedimiento policial derivó en el secuestro de diez plantas de marihuana y la aprehensión de una mujer en una vivienda de la ciudad. El operativo se llevó a cabo en la zona de calle Primera Junta al 4300, luego de que un agente de seguridad privada alertara a la policía sobre la presencia de plantas sospechosas en el patio de una casa cercana a su lugar de trabajo.

A partir de esa advertencia, personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar y entrevistó a una mujer de 47 años, quien autorizó el ingreso al domicilio mediante un acta de requisa voluntaria.

Ya en el interior de la vivienda, los efectivos constataron en el patio trasero la presencia de alrededor de diez plantas que, por sus características, serían de cannabis. Ante esta situación, se dio intervención al área correspondiente para avanzar con las actuaciones de rigor.

Con la presencia de testigos, se procedió al secuestro de las plantas y a la aprehensión de la mujer, quien fue trasladada junto al material incautado a la dependencia policial de la jurisdicción.

Posteriormente, personal especializado realizó las pruebas de campo sobre las plantas, que arrojaron resultado positivo para cannabis, confirmando la sospecha inicial.