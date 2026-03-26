Vigas de 42 toneladas: el proceso detrás de una pieza clave del nuevo puente

Por Santotomealdía



En el marco de la construcción del nuevo puente que unirá nuestra ciudad con Santa Fe, una de las etapas más importantes —y a la vez menos visibles— es la fabricación de las vigas que sostendrán la estructura. Se trata de un proceso de alta complejidad técnica que hoy también se desarrolla en nuestra ciudad.

En diálogo con Nova al Día (Radio Nova 97.5), el gerente general de Alubry San Luis S.A., Jorge Valgañón, brindó detalles precisos sobre cómo se producen estas piezas fundamentales, a partir de una alianza con Premoldeados Bertone, firma local donde actualmente se fabrican las estructuras.

Las vigas son elementos de gran porte: “tienen 30,60 metros de largo y pesan 42 toneladas”, explicó. Para su construcción se utiliza un sistema de hormigón pretensado, que permite lograr mayor resistencia y optimizar los tiempos de producción.

Cada una de estas piezas contiene 42 cables de alta tensión, que generan una fuerza total de 600 toneladas. “Cuando destensamos, esa carga se transmite al hormigón”, detalló Valgañón, al explicar el funcionamiento del sistema.

El proceso se realiza en bancos especialmente diseñados para soportar esa tensión, lo que permite fabricar varias vigas en simultáneo. En la planta montada en nuestra ciudad, por ejemplo, se pueden producir hasta tres estructuras al mismo tiempo.

Uno de los aspectos más destacados es el tiempo de fraguado. A diferencia del hormigón tradicional, que puede tardar semanas en alcanzar su resistencia, en este caso se emplean materiales de alta prestación y un sistema de curado con vapor. “Logramos desmoldar en 20 horas después de llenada la última viga”, indicó.

Este método no solo acelera los tiempos, sino que garantiza mayores estándares de calidad, un aspecto clave en una obra de esta magnitud.

En total, el proyecto contempla la construcción de 215 vigas. Una primera etapa se desarrolló en San Luis, mientras que actualmente la producción se lleva adelante también en nuestra ciudad, con equipos de trabajo locales y maquinaria específica, como pórticos capaces de levantar hasta 50 toneladas.

Además, el ritmo de fabricación es constante y busca incrementarse. “Estamos construyendo cada cinco días tres vigas y queremos aumentar a seis por semana”, adelantó el gerente de la empresa.

Más allá de su importancia estructural, Valgañón destacó el valor del trabajo detrás de cada pieza: “Es un trabajo que quizás no se nota, porque después queda debajo del puente, pero involucra a mucha gente”, afirmó.

Así, mientras avanza la obra del nuevo puente, la producción de vigas —ahora también en nuestra ciudad— se consolida como un componente central del proyecto, combinando ingeniería, tecnología y mano de obra especializada en una etapa tan clave como poco visible.