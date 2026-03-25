Tarro and The Baldes presenta su primer disco en Demos: un viaje multimedial que redefine la escena santafesina

El próximo viernes 27 de marzo a las 21:00 hs, el escenario de Demos Centro Cultural y de Estudios (9 de Julio 2239) será la sede de la presentación oficial de "Tarro Vol. 1", el primer álbum de estudio de Tarro and The Baldes. Tras consolidarse como una de las propuestas más potentes del arte joven regional, la banda santafesina redobla la apuesta.

Un álbum, siete microrrelatos "Tarro Vol. 1"

No se trata sólo de un disco de siete canciones, es una propuesta integral. El material fue lanzado junto a un mediometraje compuesto por siete microrrelatos visuales, construyendo una trama narrativa que expande el universo de las letras. La sonoridad del álbum es una mixtura vibrante: saxos, sintetizadores y baterías conviven con una poesía profunda, transitando desde los clásicos del rock hasta un bonus track de experimentación electrónica.

El proyecto destaca además por su espíritu autogestivo: fue íntegramente pensado, grabado y materializado por los integrantes de la banda y colaboradores locales,

reafirmando el potencial creativo de Santa Fe para generar proyectos de vanguardia que rompen las barreras de lo tradicional.

Más que un concierto: una experiencia inmersiva

Fieles a su estilo performático —que ya demostraron en su última presentación ante más de 400 personas en La Moreno—, Tarro and The Baldes prepara para la noche en DEMOS una puesta en escena fuera de lo común. El show contará con intervenciones escénicas y nuevas dinámicas que buscan la interacción constante con el público, garantizando una experiencia sensorial completa donde conviven el teatro, lo visual y lo musical. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de las redes sociales de la banda (@tarroandthebaldes en instagram) o en la página web de Demos (www.demoscce.com).

Sobre la banda

Formada a mediados de 2023 por seis amigos, Tarro and The Baldes ha tenido un acelerado ascenso. En apenas dos años, han sido galardonados como ganadores de la

Bienal de Arte Joven 2024 (Categoría A) y del concurso Canción de la Ciudad 2024. Tras el lanzamiento de sus EPs "Acústicos" e "Inéditos en Vivo" en 2025, la banda llega a este primer disco de estudio con una identidad artística consolidada y una comunidad de seguidores en constante crecimiento.

Tarro and The Baldes está integrada por Dante Carimatti (voz), Valentín Sosa (bajo), Joaquín Baltazar Rivero Berrone (teclados), Santino Saavedra (guitarra), Jano Silvan (saxofón) y Santino Pastor Yoverno (batería).