Ofrecen terrenos en el Parque Industrial de Sauce Viejo para nuevas inversiones

Por Santotomealdía



El Gobierno provincial abrió una convocatoria dirigida a empresas interesadas en radicarse en el Parque Industrial de Sauce Viejo, a partir de la disponibilidad de terrenos públicos destinados a inversiones privadas.

La inscripción se encuentra abierta desde el 16 de marzo y se extenderá hasta el 16 de junio, fecha en la que se realizará la apertura de sobres en el Ministerio de Desarrollo Productivo. En esta etapa inicial, se pondrán a disposición ocho lotes industriales que abarcan un total de 56.472 metros cuadrados.

Desde la Provincia indicaron que la iniciativa busca promover nuevas inversiones, ampliar la matriz productiva y generar empleo, mediante la radicación de empresas en un espacio considerado estratégico por su ubicación e infraestructura.

Además, se informó que las firmas adjudicatarias deberán poner en marcha sus proyectos productivos en un plazo máximo de dos años, con el objetivo de evitar fines especulativos en el uso de los terrenos.

En paralelo, se detalló que los fondos obtenidos a través de la licitación serán destinados a la compra de caños para avanzar con el Plan de Gasoductos provincial, en el marco de una estrategia que vincula el desarrollo industrial con la infraestructura energética.

Las empresas interesadas en participar o solicitar más información pueden comunicarse al correo electrónico [email protected], donde se brindarán detalles técnicos y requisitos del proceso.