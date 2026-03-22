Grave accidente en la madrugada: dos jóvenes resultaron heridos tras un choque

Por Santotomealdía



Un grave accidente de tránsito ocurrió este domingo alrededor de las 5:30 de la madrugada en la intersección de Centenario y General López, donde dos jóvenes de 19 y 23 años resultaron con heridas de gravedad tras un fuerte impacto.

El siniestro involucró a una motocicleta 110 cc en la que se trasladaban los dos jóvenes y una camioneta Toyota Hilux blanca. Como consecuencia del choque, ambos ocupantes del rodado menor debieron ser asistidos en el lugar.

Tras la intervención del servicio de emergencias 107, los heridos fueron trasladados al hospital Cullen, donde quedaron bajo atención médica. Al momento, no se informó oficialmente sobre su evolución.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 12°, que dio intervención a peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar las circunstancias del hecho. También se dio aviso a la fiscalía en turno, que aguardaba el parte médico para avanzar en las actuaciones correspondientes.

La motocicleta fue secuestrada en el marco de la investigación, mientras continúan las actuaciones para esclarecer cómo se produjo el siniestro.