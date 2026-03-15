Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain

La diputada provincial Lionella Cattalini presentó un pedido formal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina para que se disponga la suspensión del juez federal Gastón Alberto Salmain, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario, al considerar que su continuidad en el cargo resulta incompatible con el avance de la investigación penal en la que se encuentra procesado por presuntos delitos de corrupción.

En su presentación, la legisladora expresó su “profunda preocupación institucional” por la permanencia del magistrado en funciones mientras se desarrolla la investigación vinculada a la denominada causa Attila. En ese expediente, Salmain está procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita, cohecho pasivo agravado (aceptación de dádivas) y prevaricato.

De acuerdo con esa investigación judicial, el magistrado habría dictado resoluciones que permitieron que una financiera accediera a aproximadamente 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante la vigencia del cepo cambiario, facilitando luego su transferencia al exterior.

“No puede seguir tomando decisiones un juez que está procesado por hechos de corrupción de esta gravedad. La confianza pública en la justicia exige respuestas institucionales claras y oportunas”, señaló Cattalini.

La legisladora también recordó que Salmain accedió al cargo de juez federal sin haber informado un antecedente disciplinario previo en el Poder Judicial. Cuando se desempeñaba como agente judicial, fue cesanteado por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina tras un sumario administrativo iniciado por intentar sobornar a una empleada para manipular el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

“Estamos hablando de antecedentes extremadamente graves que debieron haber sido informados en su momento. La transparencia en el acceso y el ejercicio de la magistratura es una condición básica para la credibilidad del sistema judicial”, agregó.

Además, en el marco de la investigación penal en curso, el juez federal Román Lanzón autorizó recientemente el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Salmain por un plazo de noventa días, a pedido del fiscal Federico Reynares Solari, con el objetivo de analizar posibles irregularidades patrimoniales vinculadas al presunto direccionamiento de causas previsionales.

“En Santa Fe, ya atravesamos situaciones graves con magistrados federales involucrados en hechos de corrupción. Necesitamos jueces que estén a la altura de la responsabilidad institucional que el cargo exige”, concluyó Cattalini.

En ese marco, la diputada solicitó al Consejo de la Magistratura que disponga la suspensión preventiva del magistrado mientras avanzan las investigaciones, con el objetivo de resguardar la integridad institucional del Poder Judicial y preservar la confianza pública en la administración de justicia.