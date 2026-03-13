La inflación en Santa Fe alcanzó el 2,7% en febrero y acumuló 5,4% en el año

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) informó que la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 2,7% durante febrero, un registro que se ubicó por debajo del promedio nacional, que en el mismo período alcanzó el 2,9%.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre de 2026 llegó al 5,4%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,6% en los últimos doce meses.

Según el informe oficial, el incremento de precios estuvo impulsado principalmente por el rubro “Vivienda y servicios básicos”, que registró una suba del 5%.

Detrás se ubicaron “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un aumento del 3,7%, y “Atención médica y gastos para la salud”, con una suba del 2,7%.

Los alimentos que más aumentaron

El relevamiento del IPEC también indicó que 41 de los 48 productos que integran la canasta de alimentos, bebidas y artículos registraron aumentos durante febrero en comparación con enero.

Entre los productos que más subieron se destacan:

Carne picada especial (kilo): +9,7%

Asado (kilo): +8,9%

Nalga (kilo): +8,6%

Cuadril (kilo): +7,7%

Pollo entero (kilo): +7,7%

En contraste, algunos productos mostraron bajas en sus precios durante el mismo período: