Continúan los trabajos de reparación de la calzada en Avenida Luján y Alvear

Continúan los trabajos de reparación integral de la calzada en la intersección de Avenida Luján y calle Alvear, en un sector de la Ruta Nacional 11 en su travesía urbana por nuestra ciudad.

Según informó el 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, las tareas se concentran actualmente en el carril lento de la avenida, en la zona donde se detiene el transporte público, por lo que se mantiene la restricción de circulación en ese tramo mientras se desarrollan las labores.

En el marco de esta intervención, Vialidad Nacional removió la estructura dañada existente en la calzada y trabaja en el saneamiento de la base mediante el agregado de material fresado y cemento.

Una vez completada esa etapa, el municipio realizará el hormigonado del sector para finalizar la reparación del pavimento.

De acuerdo a lo informado, los trabajos también permitirán mejorar el sistema de desagüe del lugar, mediante la correcta vinculación de la boca de tormenta ubicada en esa esquina.

Mientras se desarrollan las tareas, desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva, debido a la restricción de carril y la presencia de equipos y personal en el sector.