Ignacio Donna: “No queda otra alternativa que llevar adelante la medida de fuerza”

Por Santotomealdía



En el marco del paro de 48 horas convocado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) tras el fracaso de la negociación paritaria, el secretario general de ASTEOM, Ignacio Donna, confirmó cómo se implementará la medida de fuerza en nuestra ciudad.

El dirigente gremial sostuvo que la propuesta salarial presentada por intendentes y presidentes comunales fue considerada insuficiente, lo que llevó al sindicato a ratificar la medida de fuerza prevista para miércoles y jueves de esta semana.

“La verdad que sí, es una propuesta insuficiente y no queda otra alternativa que llevar adelante las medidas de fuerza”, afirmó Donna.

En cuanto a la modalidad del paro en nuestra ciudad, explicó que los trabajadores no concurrirán a sus lugares de trabajo, aunque se garantizarán guardias mínimas para los servicios esenciales.

“La modalidad va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo, respetando y cumpliendo las guardias mínimas y esenciales, como el cementerio, el servicio de agua, una guardia de policía municipal ante accidentes de tránsito y la guardia del puente por la mañana”, detalló.

En ese marco, advirtió que la mayoría de las dependencias municipales no tendrá actividad ni atención al público, por lo que la prestación de servicios será limitada durante las jornadas de paro.

Respecto al trasfondo del conflicto, Donna señaló que la situación salarial de los trabajadores municipales es cada vez más compleja, en un contexto económico que dificulta llegar a fin de mes.

“Sabemos que no escapamos a la realidad de la Argentina. A todos los trabajadores les cuesta cada vez más llegar a fin de mes, y en nuestro caso vemos que cada vez es más difícil conseguir aumentos salariales”, expresó.

El dirigente también cuestionó que la propuesta presentada en la paritaria no incluya el salario mínimo garantizado de 170 mil pesos, como sí ocurre en la negociación salarial de los trabajadores provinciales.

Finalmente, Donna advirtió que si el conflicto no se resuelve en los próximos días, el plan de lucha podría profundizarse la semana próxima.

“Si no hay acuerdo ni avances, la semana que viene habría un paro de 72 horas, seguramente con movilización y cortes de ruta, que vamos a estar definiendo en estos días”, anticipó.