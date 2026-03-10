Incidentes frente a la Casa de Gobierno de Jujuy por un reclamo salarial policial

Un tenso episodio se registró frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, donde efectivos policiales y familiares se manifestaron en reclamo de mejoras salariales, en el marco de un conflicto que se viene desarrollando desde hace varias semanas.

La protesta tuvo lugar en Plaza Belgrano, frente a la sede del Poder Ejecutivo provincial. Según se informó, la movilización comenzó de manera pacífica, pero con el correr de las horas derivó en incidentes durante la noche.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, algunos manifestantes quemaron neumáticos, arrojaron piedras y pirotecnia hacia el edificio gubernamental, mientras que otros intentaron derribar una de las rejas del portón de acceso.

Ante la situación, se desplegó un cordón de policías antidisturbios frente a la Casa de Gobierno, mientras que efectivos de infantería se ubicaron en las inmediaciones para resguardar el edificio.

El reclamo se originó luego del acuerdo salarial anunciado por el gobierno provincial para el personal de seguridad, que fue rechazado por parte de los manifestantes. Algunos sectores consideran que la propuesta no responde al pedido de un aumento salarial del 50% que vienen reclamando.

Además del incremento salarial, los agentes también reclaman mejoras en las condiciones laborales, incluyendo cuestiones vinculadas a la jornada de trabajo, los recursos disponibles y la infraestructura de las dependencias policiales.

El conflicto también se profundizó luego de que trascendiera que sectores de la plana mayor de la Policía habrían recibido aumentos diferenciados, lo que generó malestar entre el personal de menor rango.

Ante esa situación, el secretario de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, anunció que las resoluciones que establecían esos incrementos quedarían sin efecto, en un intento por descomprimir la protesta.

Por su parte, el Gobierno de Jujuy emitió un comunicado en el que llamó a la calma y ratificó su disposición al diálogo, al tiempo que cuestionó los hechos de violencia registrados frente a la sede gubernamental.

Desde la administración provincial señalaron que un grupo reducido provocó daños materiales en el edificio, y afirmaron que “el reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo”.

Mientras tanto, las autoridades confirmaron la continuidad de las mesas de diálogo con representantes del personal de seguridad, en un intento por encauzar el conflicto salarial que aún permanece abierto.