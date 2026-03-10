Trump amenaza a Irán con una ofensiva “20 veces más fuerte” si bloquea el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra Irán y aseguró que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Teherán bloquea el paso de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético global.

El mensaje fue publicado por el mandatario en su red social Truth Social, en medio de un nuevo aumento de la tensión en la región.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora”, escribió Trump.

El presidente estadounidense también endureció el tono al referirse a las posibles consecuencias de un bloqueo en esa vía marítima. Según señaló, Estados Unidos podría atacar objetivos estratégicos iraníes, lo que —según afirmó— dificultaría la reconstrucción del país.

En otro tramo de su mensaje, Trump advirtió que “muerte, fuego y furia se abatirían sobre ellos”, aunque aclaró que espera que ese escenario no llegue a concretarse.

Las declaraciones se produjeron luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán informara que un petrolero fue atacado durante el fin de semana en el estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión militar en la zona.

El estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico, es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo que se exporta desde Medio Oriente hacia el resto del planeta.