Martes 10 de marzo de 2026

Sociedad — 10.03.2026 —

Las “Gladiadoras” se consagraron campeonas del Primer Torneo Femenino Copa Ciudad de Santo Tomé

La competencia organizada por la Municipalidad reunió a equipos locales y se disputó en las instalaciones del Club Atlético Independiente bajo la modalidad todos contra todos.

Con Asociación Veteranos como campeón, culminó la Copa Ciudad de Santo Tomé de fútbol femenino. (Foto: MST)
La Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes, llevó adelante el Primer Torneo Femenino de Fútbol “Copa Ciudad de Santo Tomé”, una propuesta destinada a promover y fortalecer el desarrollo del deporte femenino en la ciudad.

El certamen se disputó en las instalaciones del Club Atlético Independiente, bajo la modalidad todos contra todos, y contó con la participación de distintos equipos locales, además del acompañamiento de familias y vecinos que siguieron cada una de las jornadas del torneo.

Al finalizar la competencia, el primer puesto quedó en manos de Asociación Veteranos “Gladiadoras”, mientras que Real Adelina se ubicó en el segundo lugar, Floresta terminó tercero y Belgrano Jrs ocupó el cuarto puesto.

Durante el desarrollo del torneo, en la primera fecha Asociación Veteranos derrotó 5 a 1 a Real Adelina, mientras que Floresta venció 2 a 1 a Piratitas. En la segunda jornada, Real Adelina superó 2 a 1 a Floresta y Asociación Veteranos volvió a imponerse con un 6 a 1 frente a Piratitas.

En la tercera fecha, Asociación Veteranos confirmó su dominio en el certamen al derrotar 5 a 1 a Floresta, mientras que Real Adelina venció 3 a 1 a Piratitas.

Desde el Municipio felicitaron al equipo campeón y destacaron el compromiso de los clubes, equipos y jugadoras que participaron de esta primera edición del torneo.

Asimismo, señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de las políticas deportivas que impulsa el gobierno local para generar más espacios de participación, competencia y crecimiento para el deporte en la ciudad.

