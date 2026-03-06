Fin del conflicto en Sauce Viejo: normalizan los servicios y devolverán los descuentos

Tras varios días de conflicto gremial, la situación en la ciudad de Sauce Viejo comenzó a normalizarse y los servicios municipales retomaron su funcionamiento habitual. El intendente Mario Papaleo confirmó que las tareas se restablecieron con normalidad y anunció que el municipio devolverá los descuentos que se habían aplicado a los trabajadores que participaron de las medidas de fuerza.

La decisión se adoptó luego de una reunión convocada por el Gobierno provincial entre autoridades municipales y representantes del gremio ASOEM, con el objetivo de descomprimir la tensión generada tras una semana marcada por protestas, bloqueos y cruces entre el sindicato y la gestión local.

Uno de los puntos clave para destrabar la situación fue el levantamiento del bloqueo en el obrador municipal, que impedía la salida de vehículos y maquinaria destinados a la prestación de servicios. Según explicó el mandatario, el desbloqueo se concretó en la madrugada de este viernes, lo que permitió retomar tareas operativas como la recolección de residuos.

En el marco del entendimiento alcanzado, el Ejecutivo local resolvió reintegrar los descuentos que se habían aplicado a entre 15 y 20 trabajadores que adhirieron al paro. En un primer momento se habían descontado los días no trabajados y el adicional por presentismo, pero finalmente se decidió devolver esos montos como gesto para facilitar la salida del conflicto y restablecer el clima de diálogo.

La disputa tiene como trasfondo una discusión por la representación sindical de los empleados municipales. Papaleo reiteró que ASOEM no cuenta actualmente con zona de actuación en Sauce Viejo, lo que le impide participar formalmente de las negociaciones salariales o disponer de código de descuento en el municipio.

Según explicó, el único gremio reconocido en la ciudad es Sitram, que integra la paritaria de FESTRAM y tiene representación legal en la localidad. No obstante, el intendente aseguró que la postura del municipio no responde a una decisión política, sino a una cuestión administrativa y legal vinculada a la normativa vigente.

Finalmente, Papaleo sostuvo que el municipio mantiene abiertos los canales de diálogo con los trabajadores y remarcó que los salarios se liquidan de acuerdo con los acuerdos paritarios vigentes en el ámbito provincial. También indicó que, en caso de modificarse la representación sindical o el esquema de negociación salarial, el municipio se adecuará a lo que establezca la normativa correspondiente.

Al respecto, el titular de ASOEM, Juan Medina, confirmó que la entidad gremial iniciará los procesos legales pertinentes para revertir esa situación. "Vamos a seguir codo a codo con los trabajadores de Sauce Viejo", aseguró.