Colapinto tuvo un inicio difícil en Australia y terminó 18° en el primer día de prácticas

Franco Colapinto tuvo su primera jornada de actividad en el Gran Premio de Australia, fecha inaugural de la temporada de Fórmula 1, con resultados discretos en los entrenamientos libres disputados este viernes en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

El piloto argentino finalizó en el puesto 18 en la tabla general de tiempos, a 2 segundos y 890 milésimas del más rápido del día, en una jornada en la que el equipo Alpine quedó lejos de los registros de punta.

Durante las dos tandas de prácticas, Colapinto completó su programa de trabajo sin inconvenientes mecánicos en el A526, aunque cometió algunos errores en pista mientras buscaba ritmo.

En la primera sesión se pasó en la curva 1 y terminó transitando por la leca, aunque sin consecuencias para el auto. Más tarde, en la segunda práctica, volvió a tener un pequeño exceso en la curva 3 que provocó una sacudida del monoplaza, nuevamente sin daños.

El momento de mayor tensión llegó cuando el argentino sufrió una repentina pérdida de potencia al ingresar a la recta principal. Al quedar a muy baja velocidad sobre la línea de carrera, estuvo cerca de protagonizar un incidente con el Ferrari de Lewis Hamilton, que venía a fondo y debió esquivarlo de manera brusca. El británico advirtió la situación por radio y redujo la marcha tras el susto.

En cuanto al rendimiento del equipo, el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, finalizó 16º, también a más de dos segundos del mejor registro del día, lo que dejó a Alpine lejos de la pelea en los entrenamientos iniciales.

De todos modos, el aspecto positivo para la escudería francesa fue la confiabilidad del monoplaza, que completó la jornada sin problemas mecánicos ni electrónicos, algo que sí afectó a varios equipos rivales.

En la parte alta de la tabla, el más veloz fue el australiano Oscar Piastri, que hizo valer su condición de local y confirmó el buen rendimiento de McLaren. Detrás se ubicaron los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, seguidos por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El campeón del mundo Max Verstappen, con Red Bull, completó el grupo de pilotos que se mantuvo dentro del segundo de diferencia respecto de la punta.

La actividad en Melbourne continuará este sábado, en la madrugada de nuestro país, con el tercer entrenamiento libre y posteriormente la clasificación, que definirá la grilla para la carrera del domingo. La competencia está programada a 58 vueltas y se disputará desde la 1 de la madrugada en Argentina.