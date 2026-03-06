Sábado 07 de marzo de 2026

Interés General — 06.03.2026 —

El Municipio informó tareas de mantenimiento de desagües en distintos puntos de la ciudad

Ante la probabilidad de nuevas precipitaciones, desde el gobierno local indicaron que se desarrollan tareas preventivas para favorecer el correcto escurrimiento del agua.

La Municipalidad informó que se desarrollan tareas de limpieza y mantenimiento de desagües. (Foto: MST)
La Municipalidad informó que se desarrollan tareas de limpieza y mantenimiento de desagües. (Foto: MST)

La Municipalidad de Santo Tomé informó que continúa llevando adelante trabajos de mantenimiento y limpieza de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes ante eventuales lluvias.

“Las intervenciones forman parte de las acciones preventivas que el municipio desarrolla de manera periódica para conservar en buen estado la infraestructura urbana y fortalecer el funcionamiento del sistema de drenaje pluvial”, informaron de manera oficial.

Según detallaron desde el Municipio, estas tareas incluyen la apertura de cámaras, limpieza y retiro de sedimentos y residuos acumulados, permitiendo optimizar el funcionamiento de los desagües y favorecer el correcto escurrimiento del agua en días de precipitaciones.

Asimismo, recordaron a los vecinos la importancia de circular con precaución en los sectores donde se están desarrollando estas intervenciones, respetando la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward