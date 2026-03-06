El debate por la Ley de Glaciares se traslada a una audiencia pública

La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública para debatir el proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares de Argentina, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado. La instancia se desarrollará los días 25 y 26 de marzo y tendrá como objetivo recoger opiniones de especialistas, representantes de distintos sectores y ciudadanos interesados.

La convocatoria fue publicada este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina y establece que la audiencia se realizará bajo una modalidad mixta, con participación presencial y virtual.

El miércoles 25 de marzo las exposiciones se llevarán a cabo de manera presencial en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, el jueves 26 la dinámica continuará de forma virtual. En ambas jornadas el horario previsto será de 10 a 19.

La convocatoria fue impulsada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presididas por los diputados Nicolás Mayoraz y José Peluc, respectivamente. La comunicación formal fue remitida con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

Quienes deseen participar podrán inscribirse hasta el viernes 20 de marzo a las 16. El trámite podrá realizarse de manera presencial en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, ubicada en el primer piso del edificio legislativo, o a través de un formulario online que será publicado en el sitio web de la Cámara de Diputados.

Además, se habilitó la posibilidad de presentar exposiciones por escrito, con una extensión máxima de diez carillas. Estas podrán entregarse de forma presencial o enviarse por correo electrónico a la comisión organizadora hasta la misma fecha límite.