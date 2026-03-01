Rusia condena el asesinato de Jameneí y habla de una “grave violación del derecho internacional”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó sus condolencias a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, quien falleció este sábado mientras se encontraba en su oficina, en el contexto de la ofensiva militar atribuida a Estados Unidos e Israel.

En un mensaje oficial, el mandatario ruso calificó el hecho como una “cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, y transmitió su pésame a los familiares del ayatolá, así como al Gobierno y al pueblo iraní.

Según se informó, el Ministerio de Defensa de Israel anunció durante la madrugada del sábado el lanzamiento de un ataque “preventivo” contra la República Islámica de Irán, con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas al Estado de Israel”. Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que fuerzas de Washington se habían sumado a la ofensiva.

Durante el desarrollo de esa operación militar, murió el líder supremo iraní. En su mensaje, Putin sostuvo que en Rusia Jameneí será recordado como “una destacada figura política que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones” entre Moscú y Teherán.

Tras los ataques, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos dirigidos hacia territorio israelí y contra bases estadounidenses ubicadas en países de Oriente Medio, en lo que describió como una respuesta a la agresión.

La situación genera una fuerte tensión en la región y abre interrogantes sobre la evolución del conflicto y sus posibles repercusiones internacionales.