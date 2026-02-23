Santoto Rock confirmó la grilla para su edición del 21 de marzo

El festival Santoto Rock anunció este domingo la grilla de artistas que se presentarán en la edición del próximo sábado 21 de marzo. El encuentro tendrá lugar en el Camping Municipal de Santo Tomé y será con entrada libre y gratuita.

A través de sus redes sociales oficiales, la organización confirmó que Tavo Angelini y Astro Bonzo serán los nombres principales del line up. Además, formarán parte de la jornada Destruidos Roll e Híbridos, mientras que la apertura estará a cargo de Cobe & Rusty.

La presencia de Tavo Angelini suma al festival una figura que sintetiza parte de la historia y el presente del rock santafesino. Con una trayectoria que atravesó distintas etapas de la escena regional, sus canciones mantienen vigencia y continúan dialogando con nuevas generaciones.

Por su parte, el regreso de Astro Bonzo, que volvió a reunirse el año pasado, marca un momento especial para el público local: la posibilidad de reencontrarse con una de las bandas más representativas del rock contemporáneo de la región.

Entre las propuestas de esta edición se suma el dúo Cobe & Rusti, referentes del freestyle local y parte activa de la nueva escena urbana de la ciudad. Con un EP ya editado y un fuerte vínculo con el público joven, su participación amplía el mapa artístico del festival.

Cabe recordar que Santoto Rock se lleva adelante bajo un modelo de articulación público-privada entre la Municipalidad de Santo Tomé y Dos Orillas Producciones, un esquema que permitió consolidar la propuesta y ampliar su alcance en términos artísticos y organizativos.