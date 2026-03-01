Abren la inscripción para la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras

La Municipalidad informa que el próximo domingo 8 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras, un espacio destinado a visibilizar, potenciar y acompañar el talento y el trabajo de las emprendedoras de la ciudad.

La actividad se desarrollará desde las 15 horas en Plaza Libertad, donde las participantes deberán concurrir previamente para el armado de sus stands. En este marco, se encuentra abierta la convocatoria para quienes deseen formar parte de la propuesta.

El período de inscripción se extenderá desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de marzo. Las interesadas deberán enviar un correo electrónico a [email protected], adjuntando la documentación requerida.

Entre los datos solicitados figuran: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono, además de foto del DNI (frente y dorso) y la información del emprendimiento, incluyendo nombre, rubro y detalle de productos o servicios. En caso de tratarse de un rubro gastronómico, se deberá adjuntar foto del carnet de manipulación de alimentos vigente.

Como requisitos excluyentes, las postulantes deberán ser mayores de 18 años, contar con un emprendimiento propio de bienes y/o servicios y tener domicilio en la ciudad.

La participación es gratuita y los cupos son limitados. Según se informó, las emprendedoras inscriptas serán contactadas por orden de inscripción hasta completar el cupo disponible.

Desde la Municipalidad señalaron que se continúa promoviendo este tipo de iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo económico local y generar oportunidades para las mujeres emprendedoras.