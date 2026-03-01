Escalada sin freno en Medio Oriente por el bombardeo cruzado entre Irán e Israel

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán sumó este domingo un nuevo capítulo de máxima tensión, con bombardeos sobre Teherán, lanzamientos de misiles hacia territorio israelí y ataques que también alcanzaron a países del Golfo Pérsico. La escalada se produce tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en el operativo conjunto que marcó el inicio del actual conflicto abierto.

Una fuerte explosión sacudió la capital iraní y generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Según medios locales, la detonación se produjo en una zona donde funcionan dependencias policiales, el Tribunal Revolucionario y oficinas del Ministerio de Defensa, aunque no hubo precisiones oficiales sobre el blanco exacto. En paralelo, en Tel Aviv volvieron a sonar las sirenas antiaéreas ante una nueva andanada de misiles iraníes; al menos seis personas murieron en el centro de Israel, de acuerdo con los servicios de emergencia.

El gobierno israelí ratificó que continuará con ataques “sin pausa” contra objetivos militares y de liderazgo en Irán. Desde Teherán, en tanto, las autoridades prometieron represalias “devastadoras”. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió en redes sociales que cualquier nueva ofensiva contra intereses norteamericanos derivará en una respuesta “con una fuerza nunca antes vista”.

La dimensión regional del conflicto quedó en evidencia con impactos y explosiones reportadas en Abu Dhabi y en otras capitales del Golfo. En Emiratos Árabes Unidos, restos de interceptaciones aéreas provocaron incendios y causaron víctimas fatales, mientras que Arabia Saudita aseguró haber neutralizado proyectiles dirigidos hacia Riad. También se registraron incidentes en Pakistán, donde manifestantes irrumpieron en el consulado estadounidense en Karachi y se produjeron enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

El temor a una guerra prolongada crece ante la posibilidad de que Irán adopte medidas que afecten el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio global de petróleo. Analistas advierten que cualquier interrupción en esa vía podría impactar de inmediato en los mercados energéticos.

En el plano interno, Irán anunció la conformación de un consejo provisional para gobernar hasta la designación de un nuevo líder supremo. El gobierno decretó 40 días de luto por la muerte de Khamenei, mientras en algunas zonas de Teherán se registraron reacciones dispares entre expresiones de duelo y celebraciones aisladas.

Con bombardeos cruzados, advertencias públicas y movimientos militares en expansión, el conflicto entra en una fase de incertidumbre, con riesgo de desestabilización regional y consecuencias aún difíciles de dimensionar.