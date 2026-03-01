El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Oriente Medio

El papa León XIV pidió este domingo que cesen las hostilidades en Oriente Medio, en medio de la escalada de ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán que incrementaron la tensión internacional en los últimos días.

Durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Pontífice expresó su “profunda preocupación” por la situación y llamó a los líderes mundiales a frenar la espiral de violencia. Ante miles de fieles, advirtió sobre el riesgo de una tragedia mayor si no se impone la vía del diálogo.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y detengan esta espiral antes de que se convierta en un abismo irreparable”, sostuvo. En esa línea, remarcó que la paz no puede sostenerse sobre el poder militar ni en la amenaza permanente.

El Papa afirmó que la estabilidad “no se construye con amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte”, sino a partir de un diálogo “razonable, auténtico y responsable”. También instó a que la diplomacia recupere protagonismo y se priorice el bienestar de las poblaciones afectadas por los enfrentamientos.

En su mensaje dominical, además, pidió por la reanudación del diálogo entre Pakistán y Afganistán, expresó su cercanía con Brasil tras las inundaciones en el estado de Minas Gerais y saludó a una delegación proveniente de Camerún, país que tiene previsto visitar en abril.

El Pontífice concluyó su intervención con un llamado a construir acuerdos basados en la justicia y la concordia como único camino para superar los conflictos abiertos.