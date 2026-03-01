Se desplomó el escenario de un boliche en la Costanera de Buenos Aires: 15 heridos

Al menos 15 personas resultaron heridas y unas 700 debieron ser evacuadas durante la madrugada de este domingo tras el derrumbe de una estructura en un boliche de la Costanera Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en Archi Club, ubicado sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 6500, cuando parte del escenario y el soporte de las luminarias cedieron y cayeron sobre el sector de mesas donde se encontraba el público.

A partir del incidente se montó un amplio operativo de emergencia. Por prevención, se dispuso el desalojo total del local para permitir el trabajo de los equipos de rescate y evitar nuevos riesgos dentro del establecimiento.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió en el lugar a los heridos, que presentaban distintos tipos de lesiones producto del impacto. De acuerdo con el parte sanitario, fueron trasladados a los hospitales Hospital Pirovano, Hospital Rivadavia y Hospital Fernández, donde quedaron en observación con diagnóstico de politraumatismos.

Mientras tanto, peritos trabajan para determinar qué provocó el desprendimiento de la estructura de luces. El boliche permanece clausurado de manera preventiva tras el episodio que interrumpió la actividad nocturna en la zona.