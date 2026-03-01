Un acusado por el atentado a la AMIA quedó al frente de la Guardia Revolucionaria de Irán

Irán nombró al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una decisión que vuelve a colocar en un cargo clave a un militar con pedido de captura internacional por su presunta participación en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 en Buenos Aires.

La designación fue informada por la agencia iraní Mehr y se da tras la muerte del anterior jefe de la fuerza, el general Mohamad Pakpur, en medio de los recientes ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. El movimiento forma parte de una reconfiguración urgente de la conducción militar en Teherán luego de una serie de bajas en la cúpula del poder.

Vahidi ya ocupó cargos de relevancia dentro de la estructura de defensa iraní y es uno de los principales acusados por la Justicia argentina en la causa AMIA. Sobre él pesan alertas rojas de Interpol y órdenes de captura vigentes por delitos vinculados al terrorismo internacional, lo que genera fuertes repercusiones cada vez que asume funciones públicas.

El escenario interno en Irán se tensó aún más tras los bombardeos que alcanzaron objetivos estratégicos en la capital. En ese contexto, el Gobierno iraní confirmó la muerte de altas autoridades, entre ellas el líder supremo Ali Jamenei, además del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

En medio de esta crisis institucional, la llegada de Vahidi al frente de la Guardia Revolucionaria consolida un perfil de línea dura dentro de la estructura militar iraní, aun cuando su situación judicial continúa siendo motivo de controversia a nivel internacional y especialmente en Argentina, donde la causa por el atentado a la AMIA sigue abierta.