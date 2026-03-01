Milei vuelve al Congreso para inaugurar el año parlamentario

El presidente Javier Milei encabezará este domingo a las 21 la apertura del 144° período de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en un mensaje ante la Asamblea Legislativa que, según anticipan en su entorno, tendrá una duración cercana a una hora.

La puesta en escena volverá a ser en horario central y con fuerte expectativa política. El contenido del discurso, sin embargo, se mantiene bajo reserva. De acuerdo con fuentes oficiales, el texto fue trabajado en los últimos días por el mandatario junto a su asesor Santiago Caputo y quedó definido hacia fines de la semana, con circulación restringida incluso dentro del propio equipo de comunicación.

En la Casa Rosada sostienen que el hermetismo responde a una estrategia: evitar filtraciones para concentrar la atención pública en la exposición del domingo. No obstante, trascendieron algunos ejes generales que podrían atravesar el mensaje.

Uno de los puntos centrales sería el impulso de un paquete de más de 40 iniciativas legislativas vinculadas a distintas áreas del Ejecutivo, en línea con la intención del Gobierno de profundizar su programa de reformas. En ese marco, el Presidente podría presentar este año como una etapa clave de transformación estructural y repasar el diagnóstico inicial de su gestión, así como las medidas adoptadas desde su asunción.

También se espera que haga referencia a cruces recientes con sectores empresariales. En particular, Milei mantuvo fuertes cuestionamientos públicos hacia Paolo Rocca, titular del grupo Techint, y hacia Javier Madanes Quintanilla, vinculado a Fate y Aluar, a quienes señaló en redes sociales en el marco de sus críticas a lo que define como “un sistema corrupto”.

El discurso se dará en un contexto en el que el oficialismo destaca la aprobación de proyectos considerados centrales para su agenda y con la expectativa de delinear los próximos pasos políticos y legislativos del Gobierno ante el Congreso y la opinión pública.