Unión quiere seguir de racha en su visita a Instituto de Córdoba

El Tatengue llega con dos triunfos en fila y busca mantenerse en la zona alta de la tabla. El partido se juega desde las 19.15 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Unión se presenta nuevamente con la intención de seguir encumbrado.

Unión visitará este domingo a Instituto en Córdoba por la séptima fecha del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 19.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de ESPN.

El equipo que dirige Leonardo Madelón llega en un buen momento, con dos victorias consecutivas que le permitieron acomodarse en la tabla y ganar confianza. Instituto, en tanto, viene de igualar ante San Lorenzo y buscará hacerse fuerte en su provincia, aunque esta vez no jugará en su estadio habitual.

El cambio de escenario se debe a que el estadio de Alta Córdoba no estará disponible por la realización de un recital de Ricardo Montaner, por lo que el encuentro se trasladó al Kempes.

En cuanto a la formación, Unión tendría como probable once a Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. Del lado de Instituto, el entrenador aún no confirmó el equipo.

Para Unión será una prueba exigente fuera de Santa Fe, pero también una oportunidad para ratificar su levantada y seguir sumando en un torneo que recién comienza y que exige regularidad desde las primeras fechas.

