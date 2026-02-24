Reforma del Plan Director: Ciudadanía Activa pide precisiones sobre la continuidad del proceso participativo

El espacio Ciudadanía Activa cuestionó el avance del proceso de actualización del Plan Director impulsado por el Municipio y reclamó definiciones sobre el destino de los aportes realizados por vecinos e instituciones durante las charlas informativas convocadas a fines de 2025.

A través de un comunicado, señalaron que, si bien habían objetado “la oportunidad y la metodología” con la que se organizaron los encuentros, decidieron participar de las tres jornadas previstas. Según detallaron, realizaron intervenciones orales y también enviaron propuestas por escrito al correo oficial habilitado para tal fin. Sin embargo, afirmaron que hasta el momento no recibieron confirmación de recepción ni nuevas convocatorias para continuar el debate.

De acuerdo al texto difundido, en esas instancias representantes municipales habían anticipado reuniones específicas por temas y el propio intendente anunció futuras convocatorias en la última jornada. No obstante, sostienen que al cierre de febrero ninguna de esas instancias se concretó.

Desde la organización también advirtieron que, con el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal en la primera semana de marzo, no se habilitaron nuevos espacios participativos más allá de manifestaciones en redes sociales por parte de algunos ediles.

En ese marco, Ciudadanía Activa vinculó la discusión sobre el Plan Director con la situación actual de la ciudad. En el comunicado enumeraron una serie de problemáticas vinculadas a los servicios públicos e infraestructura: la deuda municipal con ASSA por el servicio de agua del acueducto, reclamos por pérdidas en la red y demoras en la instalación de cisternas en Villa Luján, el funcionamiento de plantas elevadoras de cloacas en barrio El Chaparral y plaza Lugones, y dificultades recientes en la recolección de residuos que derivaron en la formación de basurales a cielo abierto en distintos sectores.

Asimismo, señalaron que el último evento pluvial volvió a exponer deficiencias estructurales. “Cuando una ciudad no tiene las obras necesarias —desagües limpios y suficientes, calles bien hechas, mantenimiento, recolección de residuos— cualquier lluvia fuerte deja de ser solo una tormenta y se transforma en un problema grande”, expresaron, al tiempo que remarcaron que la planificación urbana debe contemplar tanto la proyección a futuro como la resolución de las demandas actuales.

Finalmente, el espacio planteó la necesidad de un “acuerdo sociopolítico” que permita proyectar la ciudad con una base de mayor equidad. “No se puede discutir el Plan Director sin resolver la ciudad actual ni respetar la participación”, concluyeron.

