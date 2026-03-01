Colón reaccionó pero no pudo con Ferro y debió conformarse con un empate

Colón empató 1 a 1 con Ferro Carril Oeste en el estadio Brigadier López, por una nueva fecha del torneo. Matías Kabalín abrió la cuenta para la visita en el segundo tiempo y Conrado Ibarra marcó la igualdad para el equipo de Ezequiel Medrán, que además desperdició un penal en la primera etapa.

El Sabalero asumió el protagonismo desde el inicio. Antes del minuto tuvo una chance clara en los pies de Lucas Cano y, a los 16, contó con la oportunidad más concreta: penal por mano en el área visitante. Alan Bonansea se hizo cargo del remate, pero Fernando Monetti adivinó la intención y sostuvo el cero.

Colón manejó más la pelota en ese tramo inicial y volvió a exigir a Monetti antes del descanso, aunque sin eficacia para romper el empate.

En el complemento, Ferro creció y golpeó primero. Tras un córner desde la izquierda, Kabalín anticipó en el área y puso el 1 a 0. A partir de allí, el conjunto visitante se mostró más firme e incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja con un tiro libre que se estrelló en el travesaño.

La reacción rojinegra llegó a partir de los cambios. Medrán movió el banco y encontró respuestas rápidas: tras una acción que inició Bonansea y continuó Castro, Ibarra apareció sin marca para empujar el rebote y sellar el 1 a 1, su primer gol en la categoría.

En los minutos finales, Colón fue con decisión en busca del triunfo, pero careció de precisión en los últimos metros y volvió a encontrarse con la seguridad de Monetti. El empate lo deja con la sensación de que pudo haber sumado de a tres, sobre todo por lo hecho en el arranque y el envión tras la igualdad.