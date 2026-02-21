Domingo 22 de febrero de 2026

Noche de carnaval, con comparsas y el show de Mario Pereyra

La ciudad celebrará los corsos de carnaval este sábado a partir de las 21 horas en la costanera. Habrá agrupaciones locales, música y gastronomía para disfrutar la velada.

La festividad carnavalesca comenzará con el tradicional desfile de comparsas. (Foto de archivo)
Este sábado por la noche se realizará una nueva edición de los Corsos de Carnaval en nuestra ciudad. El evento comenzará a las 21 horas en la costanera, con una propuesta que incluirá desfile de murgas y comparsas, espectáculos musicales en vivo y paseo gastronómico.

El cronograma prevé la habilitación del ingreso a las 20:30 horas, mientras que a las 21:00 comenzará el desfile de agrupaciones carnavalescas con la participación de La Mueca del Rejunte, La Locura como Estandarte, Herederos del Sol, Marivera y Malibú.

Posteriormente, a la medianoche se presentará Mario Pereyra, a la 1:00 actuará Grupo Malta y a la 1:45 lo hará Adelina Me Gusta. Cabe señalar que el cronograma podrá sufrir modificaciones de acuerdo con el desarrollo del evento.

El predio contará con dos accesos habilitados ubicados en Avellaneda e Iriondo, y en San Martín e Iriondo. Además, habrá servicio gastronómico, se permitirá el ingreso con sillas y sillones, y se dispondrá de alquiler de sillas a beneficio. No estará permitido ingresar con conservadoras.

En relación con las entradas, la venta anticipada presencial ya finalizó. Actualmente continúan disponibles únicamente de manera online a través del sitio www.plateavip.com.ar, y también se podrán adquirir entradas generales en el ingreso el día del evento. El acceso será gratuito para menores de 10 años y para personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Desde el Municipio invitaron a los vecinos a sumarse a esta celebración tradicional, pensada para compartir, disfrutar de la cultura popular y vivir el carnaval en un entorno cuidado y organizado.
 

