Noche de carnaval, con comparsas y el show de Mario Pereyra

Este sábado por la noche se realizará una nueva edición de los Corsos de Carnaval en nuestra ciudad. El evento comenzará a las 21 horas en la costanera, con una propuesta que incluirá desfile de murgas y comparsas, espectáculos musicales en vivo y paseo gastronómico.

El cronograma prevé la habilitación del ingreso a las 20:30 horas, mientras que a las 21:00 comenzará el desfile de agrupaciones carnavalescas con la participación de La Mueca del Rejunte, La Locura como Estandarte, Herederos del Sol, Marivera y Malibú.

Posteriormente, a la medianoche se presentará Mario Pereyra, a la 1:00 actuará Grupo Malta y a la 1:45 lo hará Adelina Me Gusta. Cabe señalar que el cronograma podrá sufrir modificaciones de acuerdo con el desarrollo del evento.

El predio contará con dos accesos habilitados ubicados en Avellaneda e Iriondo, y en San Martín e Iriondo. Además, habrá servicio gastronómico, se permitirá el ingreso con sillas y sillones, y se dispondrá de alquiler de sillas a beneficio. No estará permitido ingresar con conservadoras.

En relación con las entradas, la venta anticipada presencial ya finalizó. Actualmente continúan disponibles únicamente de manera online a través del sitio www.plateavip.com.ar, y también se podrán adquirir entradas generales en el ingreso el día del evento. El acceso será gratuito para menores de 10 años y para personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Desde el Municipio invitaron a los vecinos a sumarse a esta celebración tradicional, pensada para compartir, disfrutar de la cultura popular y vivir el carnaval en un entorno cuidado y organizado.

