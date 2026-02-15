El Gobierno provincial eliminará el aporte solidario extraordinario a jubilados

Por Santotomealdía



El gobernador Maximiliano Pullaro anunció que los jubilados provinciales dejarán de pagar el aporte solidario extraordinario, una contribución implementada en el marco de la Ley de Emergencia Previsional. La medida fue comunicada durante la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

En el mismo mensaje, el mandatario también confirmó un cambio en el mecanismo de actualización de haberes: los aumentos otorgados al personal activo ya no se trasladarán a los jubilados a los 60 días, sino al mes siguiente, lo que implica una acreditación más rápida de las mejoras salariales.

Al referirse a la situación de la Caja de Jubilaciones, Pullaro sostuvo que la Ley de Emergencia Previsional “permitió frenar el déficit de la Caja de Jubilaciones y reducirlo a la mitad”. En esa línea, afirmó: “Hoy podemos decir, como lo planteamos cuando propusimos la reforma, que salvamos la Caja para los santafesinos”.

No obstante, reconoció que los resultados financieros debían traducirse en un alivio para los pasivos. “Es injusto si los beneficios de estos resultados no llegan a los jubilados de hoy, que aportaron durante años y a quienes en la reforma les pedimos un sacrificio extraordinario”, expresó.

Por eso, anunció en primer lugar que el Ejecutivo no prorrogará el aporte solidario extraordinario, poniendo fin a ese descuento. Y, en segundo término, dispuso que “los aumentos al personal activo no serán más trasladados a los jubilados dentro de los 60 días, sino al mes siguiente”.

Las medidas modifican dos aspectos que venían siendo motivo de reclamo por parte de jubilados provinciales y se enmarcan en la política previsional impulsada por el Ejecutivo.