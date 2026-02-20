Realizaron una ablación múltiple de órganos en el Sanatorio SM de nuestra ciudad

Por Santotomealdía

Se realizó una ablación múltiple de órganos en el Sanatorio SM de nuestra ciudad, en un procedimiento que permitió beneficiar a cinco personas en lista de espera. El operativo se concretó luego de confirmarse la muerte cerebral de un paciente de 52 años, bajo los protocolos vigentes y con la intervención de los organismos competentes.

Como resultado del proceso, los órganos fueron destinados a receptores en la ciudad de Santa Fe, Rosario y la ciudad de Buenos Aires, mientras que las córneas fueron derivadas al Banco de Tejidos de Rosario para su posterior asignación. El procedimiento se desarrolló íntegramente en nuestra ciudad y representó un nuevo aporte al sistema nacional de donación y trasplante.

En conferencia de prensa, el Dr. Mauro Cagnoni, coordinador de la Unidad de Terapia Intensiva, explicó que el paciente ingresó con un daño neurológico severo e irreversible y que, tras estudios y un seguimiento clínico estricto, se confirmó el diagnóstico conforme a los protocolos establecidos, lo que permitió iniciar el proceso de procuración.

Desde CUDAIO, el subdirector Juan Martín Rico señaló que la ablación permitió ayudar a cinco personas, lo que implica —según expresó— sacar a pacientes de una lista de espera que suele generar situaciones de angustia tanto para ellos como para sus familias. Remarcó que este tipo de procedimientos solo pueden realizarse en instituciones con determinada complejidad, ya que requieren terapia intensiva especializada, equipamiento adecuado y personal capacitado para garantizar la viabilidad de los órganos.

Por su parte, el Dr. Martín Cuestas, director médico del Sanatorio SM, recordó que el antecedente anterior de un procedimiento similar en la institución se registró en 2018. Destacó que el sanatorio cuenta con la estructura necesaria para este tipo de intervenciones y subrayó la importancia del recurso humano capacitado y de la formación permanente para optimizar tiempos y eficacia en los procesos de procuración.

Durante la conferencia también se puso el acento en la relevancia social de la donación de órganos. Desde CUDAIO indicaron que la sociedad santafesina muestra un crecimiento en la cantidad de donantes, aunque advirtieron que la demanda continúa superando la disponibilidad de órganos.