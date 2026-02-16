La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La cúpula directiva de la CGT convocó este lunes a un paro general sin movilización para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión fue adoptada tras una reunión virtual realizada al mediodía por los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), junto al consejo directivo. Según indicaron fuentes gremiales, la medida de fuerza contará con la adhesión de todos los gremios del transporte, aunque no habrá una movilización convocada de manera orgánica.

Desde la CGT señalaron que el paro se concretará el mismo día en que el proyecto sea debatido en el recinto de Diputados, lo que podría ocurrir el próximo jueves 19 de febrero. No obstante, aclararon que habrá “libertad de acción” para los sindicatos del sector en cuanto a posibles movilizaciones.

El miércoles a las 11, la central brindará una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar detalles de la medida y fijar posición formal frente al proyecto.

Rechazo a la reforma

La convocatoria se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero. Este domingo, Cristian Jerónimo había anticipado que “estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

Entre los puntos que generan mayor rechazo en la central se encuentran las modificaciones en indemnizaciones, jornada laboral, derecho a huelga y vacaciones, así como el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

A las críticas se sumó el secretario general del Centro de Patrones Fluviales, Mariano Moreno, quien advirtió que la reforma excluye al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). “Si no luchamos hoy para que esto no salga, vamos a terminar precarizados y trabajando por un sueldo miseria”, sostuvo.

El dirigente señaló que el artículo 2° del proyecto excluye de forma explícita al personal embarcado y cuestionó que se debilite la protección laboral al asumir que el régimen de navegación es autónomo. Según explicó, la Ley de Navegación tiene carácter comercial y administrativo y no cuenta con el enfoque de protección al trabajador que establece la LCT.

Con la convocatoria al paro general, la CGT formalizó así su postura de rechazo al proyecto y anticipó una nueva escalada en el conflicto sindical en torno a la reforma laboral.