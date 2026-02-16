“La unión hace la fuerza”: jubilados municipales valoraron el fin del aporte solidario

Por Santotomealdía



La Comisión de Jubilados de nuestra ciudad se expresó tras el anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro sobre el fin del aporte solidario extraordinario y la reducción del plazo para el traslado de aumentos a los pasivos.

En un mensaje difundido este sábado, señalaron: “Hoy más que nunca ‘La Unión hace la fuerza’”, y destacaron que las medidas anunciadas “favorecen al sector pasivo provincial”, en referencia al fin del aporte solidario a la Caja de Jubilaciones y al cobro de los aumentos a los 30 días de pactados.

Desde el espacio indicaron que esas definiciones fueron “banderas levantadas por la Comisión de Jubilados de nuestra ciudad que hoy denotan un resultado POSITIVO de gestión”, y remarcaron el compromiso de continuar trabajando por la “reivindicación del sector pasivo”.

En otro tramo del mensaje, afirmaron: “Nos da mucha satisfacción saber que la lucha ha dado resultados. Pero sabemos, también, que falta mucho por conseguir”. Además, sostuvieron que los puntos reconocidos por el gobernador “son producto de la lucha de todos los jubilados y pensionados de la provincia, y que demuestran que luchar vale la pena”.

También señalaron que el anuncio se dio en un contexto particular: “No somos ingenuos, y sabemos que el Gobernador salió a anunciar estos cambios antes que la Corte de la provincia le dé lugar al reclamo de un grupo de jueces que vienen empujando esta causa”, expresaron. No obstante, agregaron que “si no hubiese sido por la presión de los jubilados, nunca hubiésemos encontrado esta respuesta”.

Finalmente, agradecieron “a todos por su aporte, acompañamiento y constancia” y reafirmaron su intención de continuar trabajando por los derechos del sector pasivo.