SADOP convocó a un paro nacional en rechazo a la reforma laboral

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) resolvió convocar a un paro nacional para el lunes 2 de marzo, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y al proyecto de reforma educativa actualmente en debate.

La decisión fue adoptada por el Congreso Nacional del gremio, que expresó su “más enérgico rechazo” a las iniciativas oficiales y enmarcó la medida de fuerza en la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación de gestión privada.

Desde el sindicato señalaron que la reforma laboral “reduce las protecciones frente al despido, flexibiliza las condiciones laborales y debilita la negociación colectiva”, al tiempo que advierten que las modificaciones propuestas “aumentan el riesgo de precarización laboral”. En ese sentido, sostienen que las medidas “no promueven el empleo digno ni el desarrollo”, sino que trasladan los riesgos al trabajador y afectan el rol de las organizaciones sindicales.

En relación con el proyecto de reforma educativa, SADOP manifestó su preocupación por lo que considera un avance hacia la “mercantilización y fragmentación del sistema educativo”, con posibles impactos en las condiciones laborales docentes y en el carácter público de la educación.

La medida de fuerza será de alcance nacional y se desarrollará durante toda la jornada del lunes 2 de marzo. Desde el gremio indicaron que la convocatoria busca visibilizar el rechazo a ambas reformas y reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la justicia social.

Finalmente, SADOP llamó a “fortalecer la unidad, multiplicar la organización y sostener la defensa de nuestros derechos”, en un contexto que, según plantean, exige una respuesta colectiva frente a las políticas impulsadas por el Ejecutivo nacional.

