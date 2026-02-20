Paritaria docente: AMSAFE rechazó la oferta salarial y convocó a un paro el 2 de marzo

La Asamblea Provincial de AMSAFE resolvió rechazar por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por el gobierno de la provincia y convocar a un paro de 24 horas para el próximo 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo. Según informaron desde el gremio, el 99,5% de los votos se expresó por el rechazo, mientras que apenas el 0,5% acompañó la aceptación de la oferta oficial.

En conferencia de prensa, el secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, calificó la propuesta como “totalmente insuficiente” y sostuvo que “provoca una mayor pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y no da respuesta a la caída acumulada del 33% del salario docente”.

El dirigente cuestionó que la oferta del Ejecutivo “solo propone recomponer un 3%” y advirtió que se apoya en suplementos y montos no remunerativos que generan desigualdades dentro del sector. En ese sentido, mencionó el adicional garantizado —que se abona únicamente a docentes activos— y la extensión horaria, que corresponde a un fondo nacional.

Rodrigo Alonso fundamentó el rechazo a la propuesta del gobierno y enumeró las demandas de los docentes.

También se refirió a los incentivos anunciados por el Gobierno, como los 100 mil pesos por capacitación, y señaló que “no tienen continuidad garantizada” y que se trata de mecanismos que “no fortalecen el salario real de la docencia”.

Alonso aseguró además que los números difundidos oficialmente no coinciden con los valores que surgen del acta paritaria. Precisó que, según el acuerdo ofrecido, un maestro que se inicia percibiría en junio $1.037.205,23. “No sabemos de dónde salen los números oficiales; no son los de la paritaria”, afirmó.

Entre los principales reclamos, AMSAFE exige una recomposición salarial del 33%, la incorporación de una cláusula gatillo que permita actualizar los salarios en función de la inflación, aumentos simultáneos para jubilados y el fin del aporte solidario. También reclama la convocatoria inmediata a concursos y traslados, la derogación del presentismo y políticas de salud laboral “con prevención y cuidado, no castigo”.

En la Asamblea Provincial se relizó el recuento de votos, que arrojó un resultado contundente por el rechazo.

En cuanto al plan de acción, la Asamblea definió una serie de medidas que comenzarán la semana del 23 al 27 de febrero con acciones y movilizaciones en todo el territorio provincial, incluyendo actividades en plazas el 25 de febrero. El 2 de marzo se concretará un paro de 24 horas con concentración provincial en la ciudad de Santa Fe.

Además, el gremio instalará una Carpa Blanca que recorrerá los 19 departamentos de la provincia y dará continuidad al plan de lucha en unidad con CTERA.

Con esta resolución, el sindicato docente formaliza su rechazo a la oferta salarial y anticipa un inicio de clases marcado por el conflicto en la educación pública santafesina.

