ATE confirmó la aceptación de la propuesta salarial del gobierno

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aceptó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la Provincia en el marco de la paritaria del sector público santafesino. La decisión fue adoptada por mayoría a través de una consulta a los afiliados y afiliadas de toda la provincia.

En conferencia de prensa, el secretario Administrativo de ATE, Marcelo Delfor, y la secretaria Adjunta, Ana Laura Gorosito, informaron que el 62,6% de los votantes se pronunció por la aceptación de la oferta, mientras que el 37,4% lo hizo por el rechazo. Del total que respaldó la propuesta, un 21% votó la aceptación en disconformidad.

Delfor explicó que, para facilitar el análisis de la propuesta, el gremio puso a disposición de los afiliados una planilla con cargos testigos en la que se detallaba el impacto concreto del aumento en las distintas categorías. “Lo único que había trascendido de la oferta salarial era el porcentaje del 12,5. Los únicos que van a cobrar eso, lamentablemente, son los compañeros jubilados y pensionados, porque el resto de la administración pública supera ampliamente ese porcentaje”, remarcó.

En ese sentido, el dirigente detalló que los asistentes escolares “van a partir de un 25% de aumento en febrero” y que el sector de enfermería con mayor carga horaria “parte de un 23% en el mismo mes”. Además, señaló que “el que menos va a ganar, va a tener un aumento del 16,9%, que son las categorías superiores”.

Con esta definición, ATE formalizará ante el Poder Ejecutivo provincial la aceptación de la propuesta salarial, en el marco de las negociaciones paritarias correspondientes al inicio del año.