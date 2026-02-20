“Estoy satisfecho”: Colapinto cerró la pretemporada con buenas sensaciones

Franco Colapinto cerró la pretemporada de la Fórmula 1 con una jornada extensa y alentadora al volante del Alpine A526. El argentino completó 122 vueltas en el circuito de Sakhir, en Bahréin —56 por la mañana y 66 por la tarde— y pudo cumplir con el programa previsto por la escudería, enfocado en evaluar el rendimiento del motor Mercedes y recopilar datos de cara al inicio de la temporada 2026.

Sobre el final del día, Colapinto logró ubicarse sexto en la tabla de tiempos con una mejor vuelta de 1m33s818, registrada con neumáticos C5 de Pirelli, el compuesto más blando disponible, en condiciones de pista óptimas. El resultado lo dejó dentro del top diez y como el mejor del segundo grupo de pilotos, detrás de las principales escuderías del campeonato.

“Estoy satisfecho de terminar positivamente mis pruebas de pretemporada con 120 vueltas completadas en lo que fue un día muy ocupado dentro del coche”, expresó el piloto nacido en Pilar al bajarse del monoplaza. Y agregó: “Las condiciones fueron calurosas durante toda la jornada y fue genial tener nuevamente dos sesiones sólidas hoy y completar una buena cantidad de vueltas”.

Colapinto explicó que el equipo trabajó de manera progresiva durante los ensayos. “Fuimos desarrollando paulatinamente nuestro programa entre Barcelona y Bahréin, porque hay muchísimo por aprender y comprender sobre estos nuevos coches. En algunos momentos enfrentamos ciertos desafíos y el equipo ha hecho un gran trabajo, especialmente esta semana, para sumar muchas vueltas y proporcionar datos realmente interesantes para analizar”.

El argentino también destacó que en esta última jornada pudieron exigir un poco más al auto y avanzar en la puesta a punto. “Hoy fue beneficioso comenzar a exigir un poco más al coche y trabajar en diferentes aspectos de configuración. Tenemos algunas ideas para encontrar más mejoras, que estoy seguro de que Pierre querrá probar mañana”, señaló en referencia a su compañero Pierre Gasly, quien continuará con el programa de pruebas.

En Alpine valoran especialmente la confiabilidad mostrada por el A526 y el volumen de datos recolectados. Con la pretemporada concluida, el equipo francés encara el inicio del campeonato con señales positivas y la expectativa de consolidar el crecimiento que comenzó a insinuar en estos ensayos.

