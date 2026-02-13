El Municipio informó avances en el plan de mejorado pétreo de calles

La Municipalidad de Santo Tomé informó que continúan los trabajos correspondientes al Plan Intensivo de Mejorado Pétreo en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, las tareas se desarrollan sobre calle Vélez Sarsfield, en el tramo comprendido entre Gaboto y General López, según se detalló.

Desde el Municipio indicaron que estas intervenciones forman parte de un plan de 500 cuadras, donde el mantenimiento “se realiza de manera integral, combinando trabajos hidráulicos con el aporte de material pétreo”. En ese sentido, destacaron que el objetivo es “mejorar la transitabilidad y optimizar el escurrimiento del agua”.

Por otra parte, desde el gobierno local también anunciaron la ejecución de tareas de repaso y mantenimiento de calzadas naturales para el recupero de baches, huellas y la mejora de la circulación en distintos barrios de la ciudad. En lo que va de febrero -según se informó- estas acciones ya se llevaron adelante en sectores de Adelinas y Vecinal Oeste.

Finalmente, destacaron la importancia de estas intervenciones, que “forman parte de una planificación sostenida orientada a fortalecer la conectividad urbana, mejorar la infraestructura vial y acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad, reafirmando el compromiso con el bienestar y la calidad de vida de la comunidad”.