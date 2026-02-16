FESTRAM celebró las medidas a jubilados y afirmó que son una “derrota política” del gobernador

Por Santotomealdía



La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) calificó como una “derrota política del gobernador” los anuncios realizados por Maximiliano Pullaro en relación al fin del aporte solidario extraordinario y la reducción del plazo para trasladar aumentos a jubilados.

En un comunicado titulado “La derrota política del gobernador”, la entidad se refirió a la decisión de no prorrogar el aporte solidario del 2% y de que los aumentos al personal activo se trasladen a los jubilados al mes siguiente, en lugar de los 60 días actuales.

Desde FESTRAM señalaron que estos anuncios, que “representan buenas noticias para el sector pasivo provincial”, constituyen “en realidad una derrota del gobernador y de su espacio político que sostuvieron estas medidas cuando avanzaron con la promulgación de la reforma previsional”, pese al rechazo de sindicatos, organizaciones sociales, instituciones intermedias y colegios profesionales.

La federación afirmó que la resistencia al entonces proyecto de ley “no ha sido en vano” y destacó que fue impulsada junto a otras organizaciones gremiales y con el “enorme y total apoyo del sector pasivo municipal”. En ese sentido, sostuvo que lo ocurrido “ratifica el criterio de que la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

En el mismo documento, consideraron que la situación constituye también “una clara advertencia para los senadores/as y diputados/as que prefirieron ser funcionales a Pullaro y no escuchar y atender los planteos y necesidades de vastos sectores de la sociedad santafesina”.

Además, cuestionaron distintos aspectos de la gestión provincial, al mencionar la “reciente crisis policial”, la “estigmatización de los dirigentes sindicales”, las “medidas extorsivas” y lo que definieron como la transformación de las mesas paritarias en “meros ámbitos donde imponer sus criterios sin reconocer disensos, ni construcción de consensos”.

Finalmente, si bien expresaron que “celebramos estos anuncios”, advirtieron que continuarán “enfrentando todas las medidas que se tomen contra el pueblo trabajador y los derechos de los y las municipales de la Provincia de Santa Fe”.