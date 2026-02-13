Reforma laboral: la Pastoral Social de Santa Fe pidió priorizar la dignidad del trabajo

La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz difundió un comunicado en el que fijó su postura frente al debate nacional por la reforma laboral y propuso analizar la iniciativa “a la luz del magisterio de la Iglesia”.

En el texto, el organismo señala que “en estos días se debate en el Congreso de la Nación una iniciativa que aspira a modificar las leyes laborales vigentes en nuestro país” y considera que se trata de “un debate necesario, que toda la sociedad debe asumir frente a las nuevas modalidades de trabajo que impactan en la vida de cada familia”.

Al mismo tiempo, advierte que “no pueden ignorarse las realidades que requieren una legislación urgente, como el alto porcentaje de trabajadores que se desempeñan en la informalidad y en los márgenes de las actividades económicas”.

La Pastoral Social remarca que la Doctrina Social de la Iglesia se ha pronunciado “de manera contundente a lo largo de la historia sobre esta cuestión”, considerando el trabajo humano como “un derecho fundamental, una necesidad y un medio de realización personal y comunitaria”.

En ese marco, el comunicado afirma que se sostiene “la primacía de la dignidad de la persona, el sostenimiento de la familia a través del trabajo y la prioridad del trabajo sobre el capital, en orden al bien común, la justicia social, el salario justo y la sostenibilidad ambiental”.

El texto cita especialmente la encíclica Laborem exercens (1981), donde san Juan Pablo II presenta el trabajo como “un derecho natural del hombre, una vocación y el fundamento sobre el cual se edifica la vida familiar”, destacando “su valor antropológico y su prioridad sobre el capital”. También menciona Centesimus annus (1991), que “profundiza en la realidad de la empresa desde una perspectiva moral, aportando nuevos elementos de discernimiento”.

Asimismo, retoma palabras de Benedicto XVI en Caritas in veritate (2009), donde se define el trabajo como “expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer”, un trabajo “libremente elegido”, que permita “satisfacer las necesidades de las familias”, que consienta a los trabajadores “organizarse libremente y hacer oír su voz” y que asegure “una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación”.

En la misma línea, recuerda que el papa Francisco ha reiterado estos principios, considerando el trabajo como “un pilar fundamental de la dignidad humana, no sólo como medio de sustento, sino como camino de realización personal”, y defendiendo el “trabajo digno, seguro y justamente remunerado”, al tiempo que subraya que “las personas —y no las máquinas— son el verdadero valor del trabajo”.

Finalmente, la Pastoral Social sostiene que “una eventual reforma laboral requiere un debate amplio, que no puede resolverse desde una única mirada ni llevarse adelante de manera apresurada, respondiendo a intereses que se antepongan a la dignidad de las personas y a la construcción del bien común”.

En ese sentido, plantea que es necesario “un análisis sincero de la situación de las y los trabajadores del país, una convocatoria abierta con escucha atenta a cada sector, un diálogo fraterno orientado al consenso y la toma de decisiones responsables con el presente y el futuro”.

El comunicado concluye con una invocación: “Nos encomendamos a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, para que nos acompañe y guíe con su maternal cuidado. ¡Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos!”.