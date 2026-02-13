Argentinos golpeó a River y profundizó su crisis futbolística

Argentinos Juniors vio la oportunidad y no la dejó pasar. En La Paternal se impuso 1-0 frente a River y profundizó el delicado presente futbolístico del conjunto de Marcelo Gallardo, que volvió a exhibir falta de convicción, anemia ofensiva y desconcierto general.

El equipo local encontró la ventaja a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Hernán López Muñoz definió de zurda, cruzado al segundo palo, tras una precisa asistencia de Emiliano Viveros. Ese gol terminó de exponer a un River que, más allá de algunos intentos aislados, volvió a mostrar una imagen desdibujada y sin reacción.

Gallardo sorprendió desde el inicio con un volantazo táctico y varios cambios. Dejó afuera a nombres importantes como Facundo Colidio y Maximiliano Salas, apostó por el juvenil Agustín Ruberto como único delantero y modificó el esquema en busca de respuestas que nunca llegaron.

La primera situación clara fue para la visita a los siete minutos, con un centro cruzado de Galoppo que encontró a Gonzalo Montiel por derecha. El lateral definió ante la salida de Brayan Cortés, pero la pelota se fue apenas desviada. Fue un espejismo dentro de un trámite intenso y friccionado, con muchas faltas y presión constante en todos los sectores.

Argentinos comenzó a crecer con el correr de los minutos. A la media hora avisó con un cabezazo de Tomás Molina y un disparo de López Muñoz, ambos contenidos por Santiago Beltrán. Un cierre providencial de Montiel evitó lo que parecía el primer tanto, que finalmente llegaría poco después.

El 1-0 llegó tras una gran habilitación de Viveros y una definición precisa de López Muñoz, una de las figuras de la noche. Antes del descanso, además, el clima se tensó aún más para River: Marcelo Gallardo fue expulsado por aplaudir irónicamente una decisión del árbitro Andrés Merlos.

En el complemento, River intentó reaccionar con el ingreso de Ian Subiabre por Castaño, pero nunca logró ejercer dominio sobre un rival que, sin generar una catarata de situaciones, se mostró más claro y peligroso, sobre todo a partir del desequilibrio de López Muñoz.

Ni el debut del juvenil ecuatoriano Kendry Páez ni el posterior ingreso de Salas modificaron la falta de peso ofensivo de la Banda Roja. Para colmo, el equipo terminó con diez hombres: Juan Portillo se lesionó apenas un minuto después de ingresar, cuando ya se habían realizado todas las variantes.

Sin grandes alardes pero con actitud y búsqueda constante, Argentinos justificó la victoria y dejó en evidencia a un River inexpresivo y desorientado, que sigue sin encontrar respuestas y profundiza su crisis futbolística.