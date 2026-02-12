Trump instó a Irán a cerrar un acuerdo y advirtió que, de no hacerlo, será “muy traumático”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a Irán a avanzar en un acuerdo y advirtió que, en caso contrario, las consecuencias podrían ser “muy traumáticas”.

“Tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario va a ser muy traumático. No quiero que eso suceda, pero tenemos que llegar a un acuerdo”, afirmó el mandatario ante la prensa desde la Casa Blanca. Además, sostuvo que si el entendimiento “no es muy justo ni muy bueno”, será “un momento muy difícil” para Teherán.

Trump aseguró que espera que el acuerdo se concrete “durante el próximo mes” y reiteró que debería alcanzarse “muy rápido”. También indicó que, si bien mantuvo una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la decisión final dependerá de él.

Escalada de tensiones

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, que se intensificó a comienzos de enero tras amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

El viernes pasado se realizó en Mascate, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre ambos países sobre la cuestión nuclear, con la mediación del canciller omaní. Las delegaciones se reunieron por separado con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Tras el encuentro, Trump señaló que “Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo”, mientras que desde Teherán describieron el clima como “positivo” y manifestaron voluntad de continuar el diálogo. No obstante, autoridades iraníes advirtieron que un cese total del enriquecimiento de uranio es “absolutamente inaceptable”.

En paralelo, el presidente estadounidense anunció que evalúa enviar un segundo portaviones a Oriente Medio como parte de los preparativos ante un eventual fracaso de las negociaciones. “Tenemos una Armada que se dirige hacia allá y otra podría estar en camino”, afirmó.

Las conversaciones continúan bajo mediación internacional, en un escenario marcado por advertencias cruzadas y movimientos militares en la región.