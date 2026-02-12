Una familia tipo necesitó $1.360.299 en enero para no ser pobre

Una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó $1.360.299 en enero de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En tanto, el mismo grupo familiar requirió $623.990 para no caer en la indigencia, según los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El organismo precisó que la variación mensual de la canasta alimentaria fue de 5,8%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 3,9% durante el primer mes del año.

En la comparación interanual, la CBA registró una suba del 37,6% y la CBT del 31,6%.

Para un adulto solo, la línea de indigencia se ubicó en $201.939, mientras que el umbral de pobreza alcanzó los $440.226.

Por primera vez en varios años, el informe sobre canastas básicas se dio a conocer días después del dato de inflación de enero, que fue del 2,9% mensual, con una variación interanual del 32,4%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los valores de la canasta básica determinan los ingresos mínimos necesarios para cubrir bienes y servicios esenciales y son utilizados como referencia para medir los niveles de pobreza e indigencia en el país.