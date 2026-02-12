El instituto Malbrán confirmó el primer caso de sarampión del año en Argentina

El Instituto Malbrán confirmó el primer caso de sarampión de 2026 en Argentina, correspondiente a una persona de 29 años con domicilio en Capital Federal. Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica para reforzar la vigilancia y el control sanitario.

Según informaron autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, el paciente cuenta con antecedente de viaje a Sídney, Australia, y habría contraído el virus tras mantener contacto con un caso confirmado durante un vuelo entre Manila y Sídney el pasado 27 de enero.

El joven presentó los primeros síntomas el 9 de febrero y realizó la consulta médica al día siguiente. Durante el período de transmisibilidad asistió a un evento en Azul (provincia de Buenos Aires) y también estuvo en General Pacheco, donde mantuvo encuentros con familiares y amigos. Actualmente permanece en aislamiento domiciliario junto a su grupo conviviente.

Las autoridades sanitarias nacionales y bonaerenses iniciaron la investigación epidemiológica, el rastreo de contactos y las medidas de bloqueo correspondientes en las localidades donde circuló el paciente.

Contexto regional

La confirmación del caso se da en un escenario de preocupación sanitaria en el continente. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que las Américas atraviesan la mayor escalada de casos de sarampión en más de una década. En las primeras tres semanas de 2026, siete países reportaron más de 1.000 nuevos contagios, lo que representa una aceleración significativa respecto del año anterior.

En 2025, el continente registró 14.891 casos confirmados en 13 países, un aumento de 32 veces en comparación con 2024.

En Argentina, los niveles de cobertura vacunal se ubican por debajo del umbral recomendado. Según datos oficiales, en 2024 la primera dosis alcanzó el 82% de cobertura y la segunda el 46%, cuando los organismos internacionales establecen que se requiere al menos un 95% para prevenir brotes.

El calendario nacional de vacunación establece que la primera dosis de la vacuna triple viral debe aplicarse a los 12 meses de edad, mientras que la segunda corresponde a los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2024 y debe administrarse entre los 15 y 18 meses. Los mayores de cinco años, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis o demostrar inmunidad.

Desde las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de verificar y completar el esquema de vacunación, especialmente en personas que tengan previsto viajar al exterior.