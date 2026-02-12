En medio de la crisis policial, Rabbia solicitó datos sobre salud mental y condiciones laborales

Por Santotomealdía



En el marco de la crisis que atraviesa la Policía de la provincia, el diputado provincial Miguel Rabbia presentó un Proyecto de Comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación sanitaria y las políticas de bienestar destinadas a los integrantes de la fuerza y del Servicio Penitenciario.

La iniciativa requiere datos sobre licencias médicas correspondientes a 2024 y 2025, enfermedades profesionales, estadísticas de suicidios, funcionamiento de la DIPART, modalidades de trabajo, cargas horarias y medidas de acompañamiento en salud física y mental.

Además, el proyecto solicita al Ejecutivo que informe si se prevé la realización de un nuevo Censo Policial, con el objetivo de actualizar la información disponible, teniendo en cuenta que los últimos relevamientos datan de 2016 y 2020.

El pedido cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques opositores, entre ellos representantes de “Somos Vida”, del justicialismo y otros espacios.

Al fundamentar la iniciativa, Rabbia sostuvo: “La policía es el brazo del Estado encargado de cuidar a la sociedad, pero también son trabajadores con familia, proyectos y problemas. Existe una relación directa entre el bienestar del empleado policial y el desempeño de sus funciones”.

El legislador agregó que, según datos relevados, “alrededor del 50% de los uniformados manifestó haber atravesado situaciones críticas que requerían acompañamiento psicológico, y casi la mitad no lo obtuvo”.

En ese contexto, recordó que años atrás presentó un proyecto para la creación de la Casa de la Salud de la Familia Policial, un espacio destinado a brindar atención médica y psicológica a efectivos y su entorno familiar.

“Cuidar a quienes nos cuidan no es una consigna vacía: es una política pública necesaria. Sin información actualizada y sin decisiones concretas en materia de bienestar, no hay reforma de seguridad posible”, concluyó Rabbia.