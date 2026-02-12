Desde el 18 de febrero estarán abiertas las inscripciones a las Becas Municipales

La Municipalidad informó que el próximo miércoles 18 de febrero se abrirán las inscripciones correspondientes a las Becas Municipales – Período 2026, una iniciativa destinada a acompañar las trayectorias educativas de estudiantes de la ciudad.

La convocatoria contempla cupos diferenciados para los niveles secundario, terciario y universitario, además de una línea específica para personas con discapacidad, con el objetivo de promover la inclusión educativa y brindar apoyo a quienes continúan sus estudios.

Los formularios e instructivos podrán retirarse a partir del 18 de febrero, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas, en la Dirección de Educación, ubicada en el Predio Ex Inali (Maciá 1933). En ese mismo período también se recepcionará la documentación correspondiente.

Desde el Municipio se indicó que el plazo para la presentación de legajos completos se extenderá hasta el 31 de marzo. La documentación deberá estar firmada por el alumno o su responsable legal y por la institución educativa correspondiente. Además, se informó que solo se recibirán legajos completos, incluyendo un número telefónico de contacto para notificaciones.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse a la Dirección de Educación en Maciá 1933 o comunicarse al 4753371.