El Gobierno provincial inició la paritaria con los gremios de la salud

El Gobierno provincial dio inicio este jueves a la paritaria con los gremios que representan a los profesionales de la salud. El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo, en la capital provincial, y contó con la participación de funcionarios provinciales y dirigentes sindicales de AMRA y Siprus.

Según se informó oficialmente, las partes acordaron continuar el diálogo la semana próxima, en el marco de la negociación salarial y laboral correspondiente al sector.

La mesa de negociación estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, y el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez. Tras la reunión, el funcionario señaló que se trató de una primera instancia en la que el Gobierno escuchó las inquietudes planteadas por los representantes gremiales.

Desde la Provincia indicaron que se tomó nota de las demandas presentadas y que se avanzará en la elaboración de una propuesta para ser presentada en el próximo encuentro.

En el marco del intercambio, también se mencionaron aspectos vinculados al funcionamiento del sistema sanitario, así como distintas acciones implementadas por la actual gestión en materia de regularización laboral y provisión de insumos.

Del encuentro participaron además funcionarios de los ministerios de Salud, Trabajo y Economía. En representación de AMRA asistieron Sandra Barbieri, Pablo Crispo, Marcelo Beltrame, Lucas Peiretti, Laura Mansilla, Carlos Schaffer y Néstor Rossi; mientras que por Siprus estuvieron presentes Rodrigo Ramírez, Jerónimo Ainsuain, Estela Prieto, Leandro Goldsack y Cintia Gamutti.

La negociación continuará la próxima semana, en fecha a confirmar.