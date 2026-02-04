La justicia dispuso medidas confidenciales para los menores que mataron a Jeremías Monzón

Por Santotomealdía

En una audiencia realizada este miércoles en los tribunales de Santa Fe, la Justicia definió una serie de medidas respecto de los dos menores involucrados en el homicidio de Jeremías Monzón. Las disposiciones tienen carácter confidencial y ya se encuentran en vigencia.

El encuentro fue de tipo multipropósito y estuvo encabezado por el juez Gustavo Urdiales. Participaron el fiscal del caso, Francisco Cecchini; el responsable de la Unidad de Menores de la provincia, Luis Schiappa Pietra; los abogados querellantes Bruno Rugna y Diego Martini; los defensores Pedro Busico y Martín Durando; y funcionarios del Ejecutivo provincial, entre ellos el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Niñez, Daniela León.

Los adolescentes, identificados por sus iniciales L.P. y B.V., intervinieron en la audiencia: uno lo hizo de manera presencial en el Palacio de Justicia y el otro a través de videoconferencia. Ambos permanecen en libertad por ser inimputables según la legislación vigente.

Al término de la audiencia, los fiscales explicaron que se aplicaron todas las herramientas previstas en el Código Procesal Penal Juvenil, en el marco de un trabajo conjunto entre las partes, el Poder Judicial y áreas del Ejecutivo provincial. Señalaron que las medidas fueron acordadas con la conformidad de las defensas y de la querella, que representa a la familia de la víctima y estuvo presente durante la audiencia.

Cecchini indicó que el juez impuso un deber de confidencialidad que alcanza tanto a las medidas adoptadas como al desarrollo de la audiencia. “Se utilizaron todas las herramientas que brinda el Código Procesal Penal Juvenil y hubo un trabajo en conjunto de todas las partes del proceso y del Poder Ejecutivo, que permitió arribar a un acuerdo que dejó conformes a todos”, sostuvo.

Por su parte, Schiappa Pietra remarcó que las disposiciones fueron pensadas “fundamentalmente en el resguardo de las víctimas”, sin afectar el principio de no punibilidad que rige para los menores de 16 años. Aseguró además que las medidas son efectivas, serán ejecutadas por el Poder Ejecutivo y quedarán bajo control del Poder Judicial.

Consultado sobre la posibilidad de institucionalización, el funcionario evitó brindar precisiones debido a la confidencialidad impuesta, aunque destacó que este tipo de audiencias permiten articular acciones coordinadas entre distintos organismos del Estado, tal como lo prevé la normativa penal juvenil vigente.