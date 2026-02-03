Falleció Gladis Erbetta, pionera del atletismo y referente del deporte en la ciudad

Por Santotomealdía



Gladis Erbetta, histórica referente del deporte de la ciudad, falleció este lunes 2 de febrero a los 97 años. Su muerte genera un profundo pesar en la comunidad deportiva local y nacional, donde fue reconocida por su trayectoria como atleta y por el legado que dejó a lo largo de las décadas.

Nacida el 28 de septiembre de 1928, Erbetta fue una de las figuras más destacadas del atletismo argentino. Representó al país en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, donde compitió en tres disciplinas: 200 metros llanos, salto en largo y posta 4 × 100 metros. Su participación fue un hito para el deporte femenino en un contexto en que la presencia de mujeres en el alto rendimiento comenzaba a abrirse camino.

A lo largo de su carrera, logró récords provinciales, nacionales y sudamericanos, lo que la convirtió en una referente indiscutida. Fue conocida como “La Dama del Salto” y “La Embajadora de la ciudad”, apodos que reflejaban el respeto y admiración que despertaba.

Gladys Erbetta , en la tapa de la revista El Gráfico, en 1952.

Como reconocimiento a su trayectoria, el Municipio impulsó durante más de tres décadas la maratón pedestre “Gladis Erbetta”, que reunió a deportistas de la ciudad y localidades vecinas. En 2018, tuvo el honor de portar la antorcha olímpica en uno de los tramos de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en la capital provincial.

Además, el prestigioso semanario El Gráfico la llevó a la tapa en su edición del 18 de enero de 1952, destacando que había igualado la plusmarca argentina de los 200 metros llanos con un tiempo de 25" 8/10.

Sus restos serán velados este martes 3 de febrero, de 6:00 a 10:30 horas, en Serca (Saavedra 2938), y luego sepultados en el cementerio Lar de Paz, a las 11:15 horas.

Gladis Erbetta deja una huella imborrable en la historia del deporte de nuestra ciudad, no solo por sus logros deportivos, sino también por su ejemplo de dedicación, esfuerzo y pasión por el atletismo.