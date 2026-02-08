Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en la ciudad de Cosquín

Una adolescente de 17 años es intensamente buscada en la ciudad cordobesa de Cosquín, luego de que se denunciara su desaparición ocurrida este viernes 6 de febrero. Ante la falta de novedades, la Justicia activó el protocolo correspondiente y solicitó la colaboración de la población para dar con su paradero.

Se trata de Antonella Jenny Romero, quien fue vista por última vez en el barrio Mercantil. Según informó su familia, desde ese momento no volvieron a tener contacto con la joven, motivo por el cual se realizó la denuncia por extravío.

De acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la adolescente mide 1,50 metros, es de contextura delgada, pesa aproximadamente 48 kilos, tiene tez bronceada y cabello largo castaño oscuro. Además, presenta tatuajes en la espalda baja, en los brazos y en una de sus piernas, un piercing en el ombligo y un lunar grande en el pecho.

Al momento de su desaparición, vestía una musculosa negra, zapatillas y un pantalón pollera de jeans color claro, y llevaba una mochila roja.

La Fiscalía de Instrucción pidió a quienes puedan aportar información certera que se comuniquen con la comisaría de la ciudad o con la Unidad Judicial de Cosquín, a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos 56801, 56802 o 56803, o que se acerquen a la dependencia policial o judicial más cercana.

Desde el MPF remarcaron la importancia de cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda, y solicitaron máxima difusión para agilizar el hallazgo de la joven.