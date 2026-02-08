Tras la salida de Lavagna, el INDEC difundirá este martes el IPC de enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 10 de febrero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, en medio de la controversia por la demora en la implementación de una nueva medición y la reciente salida de Marco Lavagna del organismo.

Según estimaciones privadas, la inflación del primer mes del año habría registrado una leve desaceleración respecto a diciembre, cuando el IPC fue del 2,8%. Los analistas consultados por Noticias Argentinas coinciden en que el dato se mantendrá por encima del 2%, aunque con una tendencia descendente que podría marcar un cambio de ritmo en relación con los últimos meses del 2025.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 2,4% en enero, y anticipó que la inflación interanual podría alcanzar el 22,4% hacia fin de año.

Por su parte, la consultora Equilibra calculó una suba mensual del 2,2%, con los mayores aumentos en restaurantes y hoteles (3,8%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%), y salud (2,8%). Su proyección anual fue del 32%. Según el economista Gonzalo Carrera, la desaceleración se debió a tres factores clave: una caída en alimentos no estacionales —especialmente carnes—, una baja en precios regulados tras fuertes subas en diciembre, y un dólar más estable que contuvo el precio de bienes comerciables.

En tanto, EcoGo estimó un alza del 2,5% en alimentos y bebidas, liderada por verduras, mientras que las carnes mostraron aumentos cercanos al 3,6% mensual.

La Fundación Libertad y Progreso, por su parte, proyectó una inflación general del 2,6% en enero y una variación interanual del 32,1%, en línea con la aceleración registrada desde octubre. Sin embargo, desde la entidad se mostraron moderadamente optimistas de cara a febrero, previendo una continuidad en el proceso de desaceleración interanual.

“La leve aceleración inflacionaria reciente responde a la baja de la demanda de pesos por la incertidumbre electoral, que depreció la moneda y elevó los precios de productos comerciables”, explicaron desde la Fundación, aunque destacaron que el traslado a precios podría estar llegando a su techo.

Finalmente, el relevamiento de la consultora C&T en el Gran Buenos Aires arrojó una inflación del 2,4%, con una suba interanual estimada en 29,2%. En este caso, alimentos y bebidas volvió a liderar con un incremento del 4,1%, impulsado por las verduras y la carne, aunque esta última mostró su menor ritmo de aumento desde octubre.

El dato oficial del INDEC se difundirá bajo la metodología vigente, luego de que el Gobierno pospusiera la implementación del nuevo sistema de medición, originalmente prevista para este mes. La salida de Marco Lavagna del organismo también sumó incertidumbre institucional al proceso de publicación.